Macron chiede rapporti di fiducia tra Ue e Russia

Il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conversazione telefonica con il capo di Stato russo Vladimir Putin avvenuta ieri, ha rilevato la volontà...

emmanuel macron

unione europea

francia

russia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/853/92/8539240_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_51c6f819af49396b4cb8261acd27aa79.jpg

Parlando dell'Ucraina, Macron ha ricordato l'importanza del formato Normandia, in cui Francia e Germania fungono da mediatori, "affinché Ucraina e Russia possano porre fine al conflitto e trovare soluzioni". In precedenza Emmanuel Macron aveva aderito all'appello di Angela Merkel, che aveva chiesto la ripresa di contatti diretti tra l'Europa e la Russia per superare le divergenze, la proposta sostenuta anche da Mario Draghi.

francia

russia

2021

emmanuel macron, unione europea, francia, russia