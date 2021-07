https://it.sputniknews.com/20210703/joe-biden-ha-autorizzato-il-piano-maduro-accusa-gli-usa-di-aver-pianificato-il-suo-assassinio-11990991.html

‘Joe Biden ha autorizzato il piano?’ Maduro accusa gli USA di aver pianificato il suo assassinio

‘Joe Biden ha autorizzato il piano?’ Maduro accusa gli USA di aver pianificato il suo assassinio

Non è la prima volta che il presidente venezuelano Nicolas Maduro accusa Washington di complottare di volerlo assassine. Nel 2019 accuse simili sono state... 03.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-03T12:34+0200

2021-07-03T12:34+0200

2021-07-03T12:34+0200

la crisi politica in venezuela

nicolas maduro

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/10341732_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ab9011e7a9a5667dd73a35e20a3cbcde.jpg

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha accusato la CIA e le agenzie militari statunitensi di aver pianificato il suo assassinio, chiedendosi in particolare se il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, abbia qualcosa a che fare con questo progetto.Maduro ipotizza che il capo del Comando Meridionale degli Stati Uniti, Craig Faller, e il direttore della CIA, William Burns, sono giunti in Colombia e Brasile per completare i “preparativi” per un “piano violento” volto ad assassinarlo.Il presidente venezuelano non ha offerto alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni.Nel 2019, Maduro accusò l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di aver esortato la vicina Colombia a partecipare a un complotto per ucciderlo e rovesciare il governo venezuelano.All'epoca, Maduro dichiarò di essere ancora aperto a colloqui con Washington, anche se gli Stati Uniti non lo riconoscevano come presidente venezuelano, favorendo invece il leader dell'opposizione Juan Guaido come “presidente ad interim”. Secondo Washington le elezioni in Venezuela del 2019, in cui Maduro fu rieletto, erano truccate ma quest'ultimo nega.Dopo le elezioni del 2019 in Venezuela, gli Stati Uniti imposero sanzioni contro Caracas.Durante il mandato presidenziale di Biden, Maduro ha chiesto la riduzione delle sanzioni - una richiesta che l'amministrazione Biden ha negato, e un portavoce del Dipartimento di Stato a confermato che le sanzioni rimarranno in vigore finché “la repressione e le pratiche corrotte” proseguiranno nel paese.

Don Camillo Maduro farebbe bene a smetterla di fasciarsi la testa e di fare la vittima. Se gli USA volessero la sua morte lo avrebbero già steso. 2

Andrea KILLER NERO, NON CHE I TUOI AMERIKANI NON ABBIANO ASSASSINATO SPESSO E VOLENTIERI CHI NON ERA ASSERVITO ALL' IMPERIALISMO, MA COSÌ COME DI GUERRE NE HANNO PERSE PARECCHIE, ANCHE GLI ASSASSINII NON GLI SONO SEMPRE RIUSCITI. P. E., NONOSTANTE LA FATTIVA COLLABORAZIONE DI COSA NOSTRA, CON FIDEL CASTRO NON C'È STATO NIENTE DA FARE. TIENI INCASSA E PORTA A CASA. 1

6

venezuela

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

la crisi politica in venezuela, nicolas maduro, venezuela