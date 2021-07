https://it.sputniknews.com/20210703/italia-protagonista-sugli-urali-alla-fiera-internazionale-innoprom-11980878.html

Italia protagonista sugli Urali alla fiera internazionale Innoprom

L'Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, promuove all'importante evento che si sta svolgendo ad Ekaterinburg "Le Giornate d'Italia in Russia" con il supporto... 03.07.2021, Sputnik Italia

L'Agenzia Nazionale del Turismo torna protagonista in Russia con un evento che ha sempre riscosso successo tra i russi: "Le Giornate d'Italia in Russia". Il festival, organizzato con il supporto dell'Ambasciata italiana in Russia, si svolge di fronte allo Eltsin Center ad Ekaterinburg, la città più importante degli Urali che ospita l'importante fiera internazionale Innoprom.L'inaugurazione dell'evento promozionale di Enit annovera la presenza del capo della missione diplomatica italiana in Russia Pasquale Terracciano, del presidente dell'Enit Giorgio Palmucci, del Console Onorario d'Italia a Ekaterinburg Roberto D`Agostino e del sindaco di Ekaterinburg Alexey Orlov. Inoltre è atteso l'arrivo del ministro dello Sviluppo Economico d'Italia Giancarlo Giorgetti.La pandemia, che ha inflitto un duro colpo al comparto turistico mondiale, nonostante tutto non ha compromesso la voglia di visitare il Belpaese dei russi, sostiene il comunicato dell'Enit, dove si ricorda che nel 2019 l'Italia, dopo Turchia e Thailandia, è stato il terzo Paese scelto dai turisti russi, battendo Spagna e Francia.

