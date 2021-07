https://it.sputniknews.com/20210703/italia-belgio-lironia-del-web-sul-recupero-lampo-di-immobile-dopo-il-gol-11994286.html

Italia-Belgio, l'ironia del web sul recupero-lampo di Immobile dopo il gol

Dolorante in area durante l'azione che ha portato al gol di Barella, il centravanti della Lazio e della nazionale italiana si è improvvisamente rialzato per... 03.07.2021, Sputnik Italia

calcio

italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/11994615_0:44:2928:1691_1920x0_80_0_0_3a344f4b7c79e5ec9fe3ca44295abb6d.jpg

Dopo uno scontro col difensore del Belgio Jan Verthongen nel primo tempo della partita Italia-Belgio, valida per i quarti di finale e che ha garantito un posto in semifinale agli Azzurri, Ciro Immobile è finito dolorante a terra. Sembrava un infortunio serio, almeno fino a quando Nicolò Barella ha segnato il primo gol dell'Italia nel corso dell'azione. Un gol celebrato anche da un redivivo Immobile, pronto a raggiungere i compagni per festeggiare. Un gesto sembrato a tutti un esempio di italica furbizia che ha scatenato l'ironia degli utenti di Twitter. Il giornalista sportivo Giovanni Capuano propone un gioco di parole sul cognome dell'attaccante campano.Altri propongono l'assegnazione del prossimo premio Oscar.C'è chi commenta la vicenda con i suoni di spegnimento e avvio di Windows.Infine c'è chi ricorre all'inesauribile serbatoio di situazioni fornite dalla scuola.

FRANCO e allora? come al solito in Italia non va mai bene nulla. Italia il paese al contrario! 0

2021

