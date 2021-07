https://it.sputniknews.com/20210703/iran-nega-coinvolgimento-in-attacchi-alle-basi-statunitensi-in-iraq-e-siria-11994639.html

Iran nega coinvolgimento in attacchi alle basi statunitensi in Iraq e Siria

L'Iran confuta le accuse degli Stati Uniti sul suo presunto coinvolgimento in attacchi alle basi statunitensi in Iraq e Siria. Lo ha affermato il... 03.07.2021, Sputnik Italia

Il Pentagono aveva riferito in precedenza che i suoi aerei da guerra hanno bombardato strutture al confine tra Siria e Iraq presumibilmente utilizzate dalle milizie sostenute dall'Iran, rispondendo così a una serie di attacchi di droni contro le truppe e le basi statunitensi in Iraq. Il testo sottolinea che le affermazioni sul presunto coinvolgimento iraniano negli attacchi sono "completamente infondate". Inoltre, secondo Takht-Ravanchi, gli attacchi statunitensi contro obiettivi in ​​Iraq e Siria rappresentano "una flagrante violazione del diritto internazionale". Il diplomatico ha denunciato che Washington, incolpando altri Paesi nell'area, cerca di nascondere le proprie "azioni destabilizzanti".

