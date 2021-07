https://it.sputniknews.com/20210703/i-vantaggi-di-andare-in-vacanza-senza-il-partner-11996833.html

I vantaggi di andare in vacanza senza il partner

Secondo le statistiche, una coppia su tre si separa dopo l'estate. Alcune proprio dopo essere andate in vacanza insieme. La pandemia ci ha costretto a... 03.07.2021, Sputnik Italia

Il terapeuta di coppia spagnolo Antoni Bolinches assicura che, "tra la mancanza del partner o la saturazione di sé stessi, la prima opzione è migliore". Fare una vacanza separata farà crescere anche amore e affetto, poiché si sentirà la mancanza del partner, diventando nuovamente desiderosi di passarci del tempo. Di tempo è importante prendersene anche per sé stessi, senza comunicare a nessuno i propri piani. Tuttavia, se stai attraversando una crisi relazionale troppo seria, è probabile che un viaggio divisi avvicini solo il momento della separazione. Inoltre lo si sconsiglia a chi è abituato a condividere le proprie impressioni ed esperienze con gli altri: per alcuni viaggiare da soli può anche essere noioso o stressante. Ma cosa dovresti fare per mantenere la tua relazione dopo le vacanze? Se ritieni che un viaggio insieme possa diventare la prova che il tuo rapporto è forte, devi pensare positivo e imparare a negoziare: è normale non essere uguali in tutto. Rilassati e goditi il ​​resto! Riempi la tua giornata con cose belle, attività e momenti unici, come una cena romantica. È anche importante che entrambi abbiate il vostro spazio personale: fate una piccola passeggiata o leggete un libro se vi sentite stanchi o nervosi.

