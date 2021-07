https://it.sputniknews.com/20210703/green-pass-contraffatti-e-vaccini-venduti-nel-dar-web-stroncato-il-traffico-11988879.html

Green pass contraffatti e vaccini venduti nel dark web, stroncato il traffico

Green pass contraffatti e vaccini venduti nel dark web, stroncato il traffico

La Guardia di Finanza ha scoperto un importante traffico illecito nel dark web fatto di green pass contraffatti e di fiale di vaccino presunte anti Covid-19. 03.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-03T10:39+0200

2021-07-03T10:39+0200

2021-07-03T10:39+0200

guardia di finanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/255/79/2557905_0:146:1920:1226_1920x0_80_0_0_38fcaf0319fd4b9d0972f1df4e5760fc.jpg

L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Milano e dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche che ha portato all’individuazione e al sequestro di 10 canali Telegram che rinviavano ad account anonimi su specifici marketplace nel dark web, tramite i quali si accedeva ad un’area virtuale per mettersi in contatto con un reale trafficante che rilasciava certificati vaccinali fasulli e/o vendeva fiale di vaccino Covid-19 o presunte tali.La Guardia di Finanza ha reso noto, come riportato dall’Adnkronos, che migliaia di persone si sono affidate a queste procedure ed a fronte anche di prezzi molto elevati, oltre a rischi elevatissimi per la salute, pur di avere una fiala di vaccino Covid-19 o un green pass.Si fa notare che il vaccino in Italia viene somministrato gratuitamente alla popolazione e nulla si deve pagare per riceverlo. Inoltre, il green pass è un certificato digitale che solo le autorità governative possono rilasciare e solo quello registrato nei sistemi statali ha validità. Inoltre, il green pass è gratuito.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guardia di finanza