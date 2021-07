https://it.sputniknews.com/20210703/germania-chiesa-millenaria-scoperta-sotto-un-campo-di-grano---foto-11985030.html

Germania, chiesa millenaria scoperta sotto un campo di grano - Foto

Dalle rovine di una mini cattedrale edificata durante il Sacro Romano Impero è emersa una grande scoperta: una chiesa millenaria costruita da Ottone il Grande. 03.07.2021, Sputnik Italia

archeologia

Una chiesa millenaria, costruita dall'imperatore del Sacro Romano Impero Ottone I, detto il Grande, è stata trovata sotto un campo di grano in Germania. Lo riporta il sito Zenger News. Gli archeologi hanno rinvenuto i muri di fondazione della grande chiesa nel riscoperto Palazzo Reale di Helfta vicino a Eisleben, città natale di Martin Lutero. La chiesa fu fondata prima del 968 e si crede sia stata consacrata a Santa Radegund, la principessa di Turingia e regina dei Franchi che fondò l'Abbazia di Santa Croce a Poitiers, patrona di diverse chiese in Francia e Inghilterra e del Jesus College di Cambridge. La chiesa, che esisteva da circa 500 anni, fu demolita durante la Riforma protestante. Sempre Biermann ha detto che gli scavi in ​​corso continueranno fino a settembre. Reiner Haseloff, ministro-presidente della Sassonia-Anhalt, regione in cui si trova la chiesa, ha affermato che la scoperta colmerà "un'importante lacuna nella storia del Paese".

