Di Maio su ipotesi nuova crisi di governo: nessuno crederebbe più all’Italia come paese

Non possiamo assolutamente permetterci una nuova crisi di governo perché agli occhi dell'Unione Europea perderemmo completamente la credibilità come Paese... 03.07.2021, Sputnik Italia

Chi potrebbe più credere all’Italia se cambiasse ancora governo mentre riceve o usa i fondi europei del Next Generation EU? Una crisi di governo prima del 2023, infatti, metterebbe in cattiva luce l’Italia in una fase delicata.La riflessione è del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, fatta durante la sua partecipazione all’evento organizzato a Sorrento (Napoli) da Alis, dal titolo “Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza”. Le sue parole sono riportate dall'Agenzia Nova.Ecco perché crede che “mai come in questo momento dobbiamo essere credibili”, ma “Se cambiamo un altro governo o inizia un’altra crisi”, ci diranno essere un Paese “non affidabile” e che “abbiamo sbagliato a fidarci di loro”.Multilateralismo e USAIl ministro Di Maio, parlando di questioni legate al trasporto delle merci e alle esportazioni dell’Italia, ha detto che la nuova amministrazione degli Stati Uniti crede nel multilateralismo, ed è questo un principio che “all’Italia serve come il pane”. Grazie al multilateralismo si costruiscono “percorsi in cui vincono tutti”, ha sottolineato il ministro degli Esteri.Quindi ha ricordato che l’11 e 12 ottobre si terrà a Sorrento il G20 dei ministri del Commercio “di tutto il mondo”. La discussione verterà anche sulla riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio, per ripartire dopo la pandemia.

