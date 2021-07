https://it.sputniknews.com/20210703/covid-24439-nuovi-casi-in-russia-11992813.html

Covid, 24.439 nuovi casi in Russia

La variante Delta continua a farsi sentire in Russia, dove sono stati registrati nuovi massimi di contagi e vittime nell'ultimo giorno. 03.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

russia

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 24.439 nuovi casi di Covid-19, ha riferito ai giornalisti la sede operativa della lotta al coronavirus nel Paese. Si tratta di un nuovo massimo dal 15 gennaio, quando i contagi erano stati 24.715.Il giorno prima erano stati segnalati 23.218 contagiati. Il tasso di crescita è passato dallo 0,42% allo 0,44%. Il numero di morti ha segnato un nuovo picco, a 697 persone (il giorno prima le vittime del Covid erano state 679). 17.899 persone sono guarite dall'infezione. Si nota che tra le persone positive al coronavirus il 12,8% è asintomatico.Nell'ultimo giorno in Russia sono stati registrati 24.439 nuovi casi di Covid-19, ha riferito ai giornalisti la sede operativa della lotta al coronavirus nel Paese. Si tratta di un nuovo massimo dal 15 gennaio, quando i contagi erano stati 24.715.Complessivamente durante la pandemia in Russia 5.585.799 persone sono state infettate dal coronavirus, tra queste 137.262 sono decedute, mentre 5.053.417 è il numero dei guariti.

russia

