Così un combattente di MMA ha messo ko un ubriaco in un bar - Video

03.07.2021

2021-07-03T19:00+0200

2021-07-03T19:00+0200

2021-07-03T19:00+0200

Secondo la versione del combattente, il colpo è stato sferrato per legittima difesa perché "temeva per la sua vita", aggiungendo che il suo destinatario, identificato come Justin Balboa, 31 anni, lo ha provocato tutta la notte. Inoltre Schilling ha affermato che Balboa ha rivolto insulti razzisti a uno dei lavoratori del locale, che secondo il combattente non ha risposto alle provocazioni "per non perdere il lavoro". Schilling ha persino affermato che altri dipendenti e persino il DJ lo hanno ringraziato per il quanto successo.La versione di Balboa è invece leggermente diversa: l'uomo, che nel video è visto in evidente stato di ubriachezza, ha chiarito alla polizia che Schilling "lo ha semplicemente picchiato senza motivo" e ha dichiarato che ha intenzione di citarlo in giudizio.Il video dell'attacco è diventato rapidamente virale nonostante sia stato rimosso per aver violato le linee guida di Instagram su molestie e intimidazioni. Tuttavia è stato ripubblicato da altri utenti del social media.

