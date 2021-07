https://it.sputniknews.com/20210703/cina-avverte-gli-altri-paesi-nessuna-ingerenza-negli-affari-interni-11998824.html

Cina avverte gli altri Paesi: nessuna ingerenza negli affari interni

La Cina non tollererà interferenze esterne nei suoi affari interni, ha affermato il capo della diplomazia di Pechino Wang Yi. 03.07.2021, Sputnik Italia

"La Cina non interferisce nella politica interna di altri Paesi, non ostacola il loro sviluppo, quindi non tollereremo che nessuno Stato interferisca nei nostri affari interni o ostacoli il nostro sviluppo", ha detto Wang alla cerimonia di apertura del 9° Forum mondiale della pace a Pechino.Il ministro degli Esteri ha sottolineato che la Cina di oggi non è la stessa di 100 anni fa. In precedenza il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito che le forze straniere che tentano di intimidire la nazione "avranno la testa sbattuta" e saluteranno un "nuovo mondo" creato dal popolo cinese.

