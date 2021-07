https://it.sputniknews.com/20210703/brasile-corte-suprema-dice-si-allindagine-su-bolsonaro-per-caso-covaxin-11999210.html

Brasile, Corte Suprema dice sì all'indagine su Bolsonaro per caso Covaxin

La Corte suprema federale del Brasile ha dato l'autorizzazione all'indagine sul presidente Jair Bolsonaro in merito a presunti prezzi gonfiati durante... 03.07.2021, Sputnik Italia

La scorsa settimana il quotidiano "Estado de Sao Paulo" ha riferito che il governo ha firmato un accordo per 20 milioni di dosi di vaccino al prezzo di 15 dollari ciascuna. Tuttavia secondo una comunicazione segreta dell'Ambasciata brasiliana a New Delhi, il prezzo effettivo per una dose era di 100 rupie (1,34 dollari). Pertanto i deputati dell'opposizione hanno chiesto un'indagine. Secondo il sito web il giudice Rosa Weber ha dato il via libera all'indagine per 90 giorni, accettando la richiesta della Procura Generale. Secondo quanto riferito, Bolsonaro è stato informato di possibili violazioni diversi mesi fa. Le indagini cercheranno di scoprire se il presidente stesse facendo qualcosa al riguardo. Nel frattempo i partiti di sinistra e di centro hanno presentato una richiesta di impeachment del presidente alla camera bassa del Parlamento.

2021

Notiziario

