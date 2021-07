https://it.sputniknews.com/20210703/boom-del-risparmio-con-il-covid-flusso-record-sui-conti-correnti-degli-italiani-11984267.html

Boom del risparmio con il Covid: flusso record sui conti correnti degli italiani

Boom del risparmio con il Covid: flusso record sui conti correnti degli italiani

Boom del risparmio delle famiglie nell'anno della pandemia: accantonati 126 miliardi di euro.

2021-07-03T07:50+0200

2021-07-03T07:50+0200

2021-07-03T07:50+0200

risparmio

conti correnti

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/44/24/442473_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_1643bdfae85e803c0d70050435d80598.jpg

Niente vacanze, shopping e cene fuori. Con la paralisi dei consumi provocata dalla pandemia nel 2020 gli italiani hanno risparmiato 126 miliardi di euro. Il 264 per cento in più rispetto al 2019, anno in cui il risparmio delle famiglie del Bel Paese si attestava sui 47,7 miliardi. Tra le attività finanziarie delle famiglie, che secondo l’Abi sono aumentate del 2,2 per cento rispetto all’anno precedente, da 4.675 a 4.777 miliardi, sono cresciuti i depositi, le assicurazioni sulla vita, i fondi pensione e le quote di fondi comuni. Meno interesse, invece, c’è stato per le obbligazioni bancarie e le azioni e partecipazioni.Salgono del 4,4 per cento nel mese di maggio anche i prestiti erogati nei confronti di famiglie e imprese, con i tassi di finanziamento che si sono mantenuti “ai minimi storici”. Quelli sui mutui, invece, hanno subito un lieve rialzo. La domanda da parte delle famiglie, tuttavia, sarebbe “lievemente diminuita, risentendo del calo della fiducia dei consumatori”. Un trend, questo, che secondo le banche potrebbe invertirsi già nel trimestre in corso. Recentemente il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha affermato che l’aumento del risparmio delle famiglie è positivo "per la ripresa dei consumi". Ma i dati diffusi dall’Istat per il primo trimestre del 2021, parlano di un calo della spesa dello 0,6 per cento, a fronte di un aumento dell’1,5 per cento del reddito disponibile delle famiglie. Anche i dati Istat, diffusi dall’Ansa, inoltre, parlano di una propensione al risparmio pari al 17,1 per cento, in crescita dell’1,8 per cento rispetto al trimestre precedente. I livelli del reddito disponibile e del potere d’acquisto restano però ancora inferiori a quelli pre-Covid.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

risparmio, conti correnti, economia