https://it.sputniknews.com/20210703/autopsia-determinera-eventuale-nesso-tra-vaccino-astrazeneca-e-morte-76enne-di-codogno-11994508.html

Autopsia determinerà eventuale nesso tra vaccino AstraZeneca e morte 76enne di Codogno

Autopsia determinerà eventuale nesso tra vaccino AstraZeneca e morte 76enne di Codogno

Nella giornata di ieri si è saputo della morte di un uomo di 76 anni a Codogno, sentitosi male nella notte dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino... 03.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-03T20:11+0200

2021-07-03T20:11+0200

2021-07-03T20:12+0200

astrazeneca

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/11669932_0:96:1746:1079_1920x0_80_0_0_250e72514bb430666b122e2e6ca8ac72.jpg

E' stato deciso dall'azienda sociosanitaria di Lodi di eseguire l'autopsia sul corpo di Anacleto Garioni, il pensionato 76enne morto ieri a Codogno dopo aver avuto un malore di notte a distanza di poche ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid Vaxzevria di AstraZeneca. La vaccinazione dell'uomo era avvenuta nell'hub vaccinale della sua città. L'esame autoptico verrà effettuato presso l'Istituto di Medicina legale di Pavia, dove si trova la salma. Lo riporta Milano Today.L'autopsia è stata disposta per stabilire l'esatta causa del decesso e determinare l'eventuale correlazione con siero anti-Covid di AstraZeneca. L'uso del siero anti-Covid della casa farmaceutica anglo-svedese è stato a lungo dibattuto tra esperti e cittadini comuni, dal momento che sono stati riportati dai media diversi casi, anche se in proporzione rari, di reazioni avverse gravi, alcune con esito letale. Il caso più clamoroso è stato il decesso della 18enne di Sestri Levante Camilla Canepa, morta per trombosi dopo essersi vaccinata volontariamente in un open day organizzato dalla regione Liguria. Al momento in Italia AstraZeneca viene utilizzato solo per gli over 60, mentre le persone under 60 che hanno ricevuto la prima dose possono usufruire del cosiddetto "mix vaccinale" per completare la vaccinazione con un altro preparato.

https://it.sputniknews.com/20210628/astrazeneca-donna-di-49-anni-muore-a-crotone-dopo-il-vaccino-gravissima-da-21-giorni-11930819.html

Andrea SI ACCETTANO SCOMMESSE 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astrazeneca, vaccinazione in italia, coronavirus in italia, vaccino