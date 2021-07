https://it.sputniknews.com/20210703/7-quintali-di-hashish-nascosti-tra-le-caramelle-di-un-camion-un-arresto-11991810.html

7 quintali di hashish nascosti tra le caramelle di un camion: un arresto

7 quintali di hashish nascosti tra le caramelle di un camion: un arresto

Oltre una tonnellata di droga sequestrata in totale a seguito del fermo di un mezzo di trasporto in autostrada e dopo l'approfondimento delle indagini. 03.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-03T17:18+0200

2021-07-03T17:18+0200

2021-07-03T17:18+0200

italia

droga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/522/57/5225702_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2ea6c1c913181c5c8b56b89ed71a1e02.jpg

Droga e caramelle per eludere i controlli, ma la squadra mobile della polizia non si è fatta gabbare e giovedì mattina ha scoperto il carico da 7 quintali di hashish trasportati da un 30 enne sull’autostrada A7 tra Genova e Milano.Quando l’uomo alla guida del camion si è visto intimare l’alt dalla polizia ha tentato di fare manovra per eludere i controlli, ma ha così finito per attirare l’attenzione degli agenti che hanno perquisito il camion da cima a fondo.Così i 6.305 panetti di hashish sono stati ritrovati nascosi nei pallets riempiti di caramelle che servivano a mascherare il trasporto.A tradire il camionista anche il nervosismo e le informazioni confuse sulla destinazione del carico.Sempre a Milano è stata trovata un’altra mezza tonnellata di droga da parte della polizia di stato mentre perquisivano un box che era nella disponibilità del camionista. Quest’altro ingente quantitativo di roga ha un valore stimato di un milione di euro.Rinvenuti nella sua casa sei mila euro in contanti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, droga