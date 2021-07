https://it.sputniknews.com/20210702/vittoria-di-cuore-col-belgio-italia-alle-final-four-di-londra-11988353.html

Vittoria di cuore col Belgio, Italia alle final four di Londra

Vittoria di cuore col Belgio, Italia alle final four di Londra

Gli azzurri di Roberto Mancini vincono 2-1 contro il Belgio in una partita tiratissima, con tutte le reti realizzate nel primo tempo. 02.07.2021, Sputnik Italia

Missione compiuta: l'Italia batte il Belgio 2-1 ai quarti di finale di Euro-2020 e stacca il biglietto per le final four di Londra, dove in semifinale troverà la Spagna, vincitrice nella partita del pomeriggio contro la Svizzera ai calci di rigore.Grande prestazione degli azzurri di Mancini, specie nel primo tempo, con molte occasioni create e con un gol di Bonucci annullato dal Var al 14'. Donnarumma si fa trovare pronto su un potente e preciso tiro di De Bruyne al 22' e poi su Lukaku quattro minuti più tardi. A sbloccare il risultato è stato l'interista Nicolò Barella al 31', bravo a finalizzare un assist di Verratti con un destro potentissimo. Al 45 raddoppia Insigne, con uno stupendo destro a giro. Poco prima della fine del primo tempo fischiato un rigore forse un po' generoso per un tocco di Di Lorenzo a Doku, che accentua la caduta in area. Dagli undici metri come al solito freddo Lukaku, che segna con un tiro centrale, mentre Donnarumma si era buttato in anticipo sulla sua destra.Nel secondo tempo l'Italia gioca in difesa, pur non rinunciando a far gioco per ripartire negli spazi inevitabilmente lasciati dal Belgio alla ricerca del pareggio, sa resistere agli assalti finali con una prestazione maiuscola di Chiellini. Eroico Spinazzola, che rimpalla sulla linea un tiro di Lukaku al 76'. Il terzino della Roma esce in lacrime per un infortunio muscolare al 79'. La partita finisce al 97', con 2 minuti extra sul recupero di 5 minuti deciso dall'arbitro sloveno Slavko Vincic.Ricordiamo che il Belgio alla vigilia partiva con i favori del pronostico, forte del suo primato nel ranking Fifa.

giovanni Ma quale tiratissima,l Italia e'stata superiore ,il Belgio non ha fatto nulla e l arbitro di mer...gli ha regalato un rigore che non c era al Belgio! Se in Russia siete invidiosi perche la nazionale italiana e'lontana anni luce da quella penosa russa ,CHIUDETEVI LA BOCCA! 1

