Un singolo tweet di Elon Musk fa salire alle stelle il prezzo della criptovaluta Baby Doge

Il post si riferisce alla canzone 'Baby Shark', che tra l'altro su YouTube ha più visualizzazioni di 'Despacito' ed è forse una delle preferite del figlioletto di Musk, X A-12. Tuttavia, il magnate ha scelto di sostituire la parola 'squalo' con 'Doge', il nome della popolare criptovaluta.Dopo la pubblicazione del tweet, il valore di Baby Doge - una criptovaluta creata appena un mese fa e i cui fondatori chiamano "il figlio di Dogecoin" - è salito del 228% in sole 24 ore , raggiungendo 0,000000002109 dollari a fronte dei precedenti 0,000000001592.I creatori della nuova criptovaluta affermano che "la moneta ha imparato alcuni trucchi e lezioni dal suo padre meme, Dogecoin", a differenza di cui ha "una velocità di transazione migliorata", è "iper-deflazionistico" e ha "un sistema di scommesse intelligente". In altre parole, l'utente riceve sempre più baby dogecoin, poiché tutti gli azionisti ricevono automaticamente una commissione del 5% per ogni transazione che avviene sulla rete. Non è la prima volta che i tweet di Musk hanno influenzato i prezzi di alcune criptovalute: a giugno ha manovrato il prezzo del bitcoin e a febbraio ha attirato l'attenzione del mondo sulla poco conosciuta criptovaluta MarsCoin.

