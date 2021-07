https://it.sputniknews.com/20210702/ucraina-inghilterra-tifosi-inglesi-non-hanno-piu-i-biglietti-annullati-da-autorita-italiane-11974922.html

Ucraina-Inghilterra, tifosi inglesi non hanno più i biglietti: annullati da autorità italiane

Ucraina-Inghilterra, tifosi inglesi non hanno più i biglietti: annullati da autorità italiane

Niente tifosi inglesi allo stadio Olimpico. Le autorità italiane ottengono l'annullamento dei ticket d'ingresso e impongono divieti alle compagnie aeree. 02.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-02T08:46+0200

2021-07-02T08:46+0200

2021-07-02T08:46+0200

calcio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/11830027_0:0:2647:1489_1920x0_80_0_0_46a39c31ac2adf12321b49fd85103b9f.jpg

Si è scelti la soluzione più drastica per scoraggiare i tifosi inglesi provenienti dal Regno Unito per assistere alla partita Ucraina-Inghilterra che si disputerà sabato allo stadio Olimpico di Roma. Il Dipartimento della pubblica sicurezza italiano e Uefa hanno deciso di annullare i biglietti venduti a chi risiede nel Regno Unito dalla mezzanotte di domenica scorsa.Inoltre è stato imposto un blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di giovedì 1 luglio (ieri, ndr).Il quarto di finale valevole per gli Europei di calcio 2020, ha creato non pochi problemi organizzativi per l’Italia sotto il profilo sanitario in particolare. Nel Regno Unito, infatti, la variante delta del coronavirus pare stia dilagando e si vuol evitare che vengano importati in Italia ulteriori focolai, anche perché questa variante del virus è già presente in Italia e con una percentuale alta spiegava ieri il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.Controlli di frontiera e ordine pubblico rigorosiLe autorità italiane faranno rispettare in modo rigoroso tutte le misure di contenimento del virus attualmente vigenti, compresa l’ordinanza del ministro della Salute firmato lo scorso 18 giugno che prevede un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario per chi giunge in Italia dal suolo britannico.Inoltre le forze di polizia faranno rispettare in modo ferreo anche questo provvedimento dell’Uefa, chiunque si presenterà allo stadio Olimpico con un biglietto annullato non potrà accedere allo stadio per vedere il match.Il divieto alle compagnie aereePer ridurre ancor più drasticamente la possibilità che dal Regno Unito giungano tifosi dell’Inghilterra, le autorità italiane hanno inviato un comunicato alle compagnie aree alle quali è fatto divieto di imbarcare tifosi europei stranieri diretti allo stadio Olimpico di Roma per vedere la partita di sabato sera.In pratica i turisti stranieri che giungeranno a Roma dovranno compilare il Passenger locator form, un modulo di localizzazione digitale nel quale dovranno spiegare il motivo della visita.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

calcio