Sileri guarda all’orizzonte e non scorge lockdown e zone rosse

Quel che serve è completare la vaccinazione degli italiani, ha ricordato il sottosegretario:Del resto i dati epidemiologici diffusi questa mattina dall’Iss con il Ministero della Salute, e frutto del monitoraggio settimanale, fanno ben sperare. L’rt è sceso a 0,63 e i casi di contagio sono 9 ogni 100 mila abitanti.Anche il fortemente cauto ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina si è sbilanciato affermando che non ha dovuto firmare nuove ordinanze perché la situazione è in miglioramento, salvo poi ricordare che non è ancora il momento di dire che tutto è finito.Discoteche con doppia dose e green passCapitolo discoteche, si possono riaprire, ha affermato Sileri, ma serve la doppia dose, di vaccino ovviamente e il green pass.Certo far entrare la gente con il controllo del green pass rallenterà un po’ le procedure come testimoniano le esperienze presso gli aeroporti, ma se non si potrà fare altrimenti per riaprire le discoteche, sarà così.

