Salvini pacificatore tra Conte e Grillo per il bene delle riforme

Salvini pacificatore tra Conte e Grillo per il bene delle riforme

Matteo Salvini è a Sorrento (Napoli) per partecipare alla tre giorni di eventi organizzati da Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile a cui stanno prendendo parte anche altri politici e membri del governo.Intercettato dai cronisti a Salvini è stato chiesto un parere su quanto accade all’interno del Movimento 5 Stelle.Precisando che lui non fa il tifo per nessuno dei due, ha manifestato la sua speranza che la smettano presto di litigare per il bene dell’Italia.Anche se va ricordato che proprio il leader del Carroccio disse che questo governo non sarebbe stato quello che avrebbe fatto le riforme.Salvini ne approfitta per ricordare che con la Lega hanno organizzato una raccolta firme per presentare in Parlamento tutta una serie di riforme per una giustizia giusta.Conte e Grillo faranno la pace?Appare poco probabile che Conte e Grillo facciano la pace dopo le brutte parole che quest’ultimo ha detto al primo a proposito della sua incapacità di visione e di gestione di un partito.Grillo, che aveva dato mandato a Giuseppe Conte di rifondare il Movimento 5 Stelle, non solo gli ha detto di no ma lo ha anche offeso a più riprese.Luigi Di Maio e anche Roberto Fico pare che abbiano provato a fare da pompieri fino all’ultimo ma l’aria di una secessione è sempre più densa di polvere da sparo.Verso il nuovo soggetto politico di Conte potrebbero migrare un centinaio di parlamentari grillini e Vito Crimi pare possa essere tra questi.

Irina Derefko Siamo alla follia pura! 1

thor ....e giusto il ruolo di pacificatore tra grillo e conte può assumere salvini!!! 1

