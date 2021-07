https://it.sputniknews.com/20210702/ricciardi-senza-pieta-su-operatori-sanitari-no-vax-giusti-i-provvedimenti-11982178.html

Ricciardi su operatori sanitari no vax: giusti i provvedimenti

Gli operatori sanitari che non si vaccinano operano contro l'etica e la deontologia professionale, afferma il professore Ricciardi, per questo motivo le... 02.07.2021, Sputnik Italia

Il professore Water Ricciardi riguardo alla condotta degli operatori sanitari no vax è molto chiaro e diretto:Per il consulente del ministero della Salute per l'emergenza sanitaria, la sospensione ed eventuale successiva radiazione per i medici che hanno rifiutato la vaccinazione “è un provvedimento assolutamente legittimo”.Quindi taglia corto: “Non è compatibile con l'etica e la deontologia professionale”.Gli operatori sanitari sospesiIn Italia gli operatori sanitari sospesi dal servizio o addirittura licenziati cominciano ad essere nell’ordine delle decine e delle centinaia.Dopo i casi di Belluno e quelli di Reggio Calabria, è sicuramente l’Alto Adige il contesto geografico dove le autorità sanitarie locali stanno agendo con maggiore decisione e rigore.Negli ultimi giorni hanno ricevuto una lettera di avvio di accertamento quasi 150 operatori sanitari i quali in questi mesi hanno rifiutato il vaccino contro il coronavirus.Chi non si presenterà alla vaccinazione nel giorno e nell’ora prefissati dall’Asl, infatti, riceveranno la notifica di allontanamento dal posto di lavoro e, in assenza di mansioni alternative, scatterà la sospensione retroattiva a partire dal giorno della notifica (senza stipendio).

