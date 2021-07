https://it.sputniknews.com/20210702/rabbia-della-turchia-contro-usa-per-inserimento-nella-lista-dei-paesi-che-sfruttano-bambini-soldato-11986172.html

Rabbia della Turchia contro Usa per inserimento nella lista dei Paesi che sfruttano bambini-soldato

Rabbia della Turchia contro Usa per inserimento nella lista dei Paesi che sfruttano bambini-soldato

L'amministrazione Biden aveva cercato di trovare il modo di ricucire le relazioni con il suo alleato turco dopo la spaccatura su per la vicenda S-400/F-35. Le... 02.07.2021, Sputnik Italia

Ankara respinge categoricamente la mossa degli Stati Uniti di aggiungere la Turchia alla lista dei Paesi implicati nell'uso di bambini-soldato, ha fatto sapere oggi il ministero degli Esteri turco. Un funzionario del Dipartimento di Stato ha indicato che nell'elenco "per la prima volta compare un membro della Nato" e ha suggerito che lo status della Turchia "come rispettato leader regionale" le ha dato "l'opportunità di realizzare il reclutamento e l'impiego di bambini-soldato in Siria e Libia".Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha auspicato che la lista dei bambini-soldato non influisca "sulle discussioni costruttive che stiamo avviando con la Turchia, nel contesto dell'Afghanistan o di qualsiasi altra area di interesse comune".Insieme alla Turchia, anche gli alleati pakistani di Washington sono stati inclusi nell'elenco del Child Soldiers Prevention Act, che minaccia sanzioni nell'area della cooperazione militare a danno degli Stati inclusi. L'elenco comprende anche Afghanistan, Birmania, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Libia, Mali, Nigeria, Somalia, Sudan del Sud, Siria, Venezuela e Yemen. La lista definisce "bambini soldato" qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni che partecipa ad operazioni militari "come membro delle forze armate governative, della polizia o di altre forze di sicurezza".

nikita Certo, I primi che possono essere accusati di genocidio, sono proprio gli yankee. Non solo per aver massacrato i nativi americani, ma per aver massacrato popolazioni inermi durante le guerre USA. Nagasaki e Hiroshima, ad esempio, dicono niente? 0

