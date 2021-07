https://it.sputniknews.com/20210702/quando-lignoranza-costa-un-uomo-distrugge-la-sua-mercedes-sbandando---video-11974016.html

Quando l'ignoranza costa: un uomo distrugge la sua Mercedes sbandando - Video

Non basta avere un buon veicolo per fare acrobazie: serve anche il posto giusto per farlo. Questa è la dura lezione che ha imparato questo proprietario di una... 02.07.2021, Sputnik Italia

mercedes

Il video pubblicato su YouTube mostra un gruppo di appassionati di auto, riuniti in un punto panoramico da qualche parte in California, di cui uno si distingue per la sua ignoranza. E lo fa praticando il drifting, o qualcosa di simile, in quello che potrebbe essere considerato il peggior posto al mondo per farlo. Per molti, questo segnale basterebbe per porre fine al divertimento. Ma l'autista ha sostituito la ruota e ha deciso di continuare le pericolose acrobazie mentre un amico seminudo al suo fianco si sporgeva dal finestrino. Dalle sole immagini è difficile determinare la reale entità del danno, ma si può affermare con certezza che la sospensione, la ruota e il mozzo della ruota sono andati distrutti.

