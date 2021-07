https://it.sputniknews.com/20210702/pfizer-no-aztrazeneca-per-errore-17-giovani-sotto-osservazione-11979388.html

Pfizer? No, AztraZeneca per errore: 17 giovani sotto osservazione

Un errore ancora tutto da chiarire, se mai si potrà, quello che ha visto come malcapitati protagonisti 19 cittadini del canavese che hanno ricevuto il vaccino... 02.07.2021, Sputnik Italia

In provincia di Torino, per l’esattezza a Nole Canavese, gli operatori sanitari si sono accorti di aver somministrato il vaccino Vaxzevria della società farmaceutica AstraZeneca a 19 persone, 17 di queste under 60.Tutto è accaduto presso l’hub vaccinale sabato 26 giugno, quando in 19 hanno ricevuto per errore il vaccino AstraZeneca invece di quello previsto: Pfizer. Tra essi 8 sono donne e 11 sono uomini.Dall’Asl TO 4 hanno fatto sapere che i pazienti sono stati tutti prontamente avvisati e sono sotto osservazione.Per ora le persone hanno presentato solo le tipiche reazioni post vaccino come febbre, sudorazione, dolori alle articolazioni.Le persone coinvolte sono tutte residente tra Ciriè e il basso Canavese. Il monitoraggio prevede un contatto giornaliero con un medico dell’Asl che ha preso in carico la situazione e un monitoraggio ematochimico.Quello che ora l’Asl prova ad accertare è come sia potuto accadere uno scambio di questo tipo, che purtroppo non è stato l’unico. In altri casi c’è anche chi ha ricevuto l’intero flaconcino di 6 dosi, ma di Pfizer però.

