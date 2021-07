https://it.sputniknews.com/20210702/pestaggio-nel-carcere-di-santa-maria-capua-vetere-coinvolta-la-catena-di-comando-11975692.html

Pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: coinvolta la catena di comando

La catena di comando sapeva o non sapeva di quanto accadeva nel carcere di Santa Maria Capua Vetere? 02.07.2021, Sputnik Italia

Si potrebbero individuare tre livelli di responsabilità nei pestaggi a danno dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta): chi ha pestato, chi ha guardato e non ha fatto nulla e chi ha comandato.Questo almeno quanto emergerebbe dall’inchiesta giornalistica condotta dal quotidiano La Repubblica, che si basa anche sugli atti giudiziari resi pubblici dopo le indagini.La catena di comando sapeva o forse avevano organizzato loro una perquisizione, poi finita male? Qualcosa pare sfuggita di mano a qualcuno ed è diventata una vendetta per la rivolta dei giorni precedenti, quando i detenuti hanno perso le staffe per via dell’ingresso del coronavirus anche nelle loro celle.Quest’ultimo poi costretto a dimettersi per le accuse rivoltegli a seguito della scarcerazione di potenti mafiosi causa Covid-19 nelle carceri.Cosa si sono detti i due? Secondo quanto riportato dal quotidiano, Fullone informa il capo del Dap di una perquisizione avvenuta con 150 uomini provenienti dai nuclei regionali. Quindi riporta solo questo a Basentini e non del pestaggio:Santa Maria Capua Vetere solo la punta dell’iceberg?Secondo l’Huffington post le violenze sarebbero state perpetrate anche in altre carceri italiane a seguito delle rivolte del 2020. Il quotidiano cita San Gimignano, Melfi, Modena, Pavia, ma in tutti i casi sono mancate le prove.

FRANCO Si parla dei diritti di tutti ...sopratutto dei delinquenti. Quando si parlerà dei diritti dei cittadini per bene? Mai vero....Grazie PD- M5S 0

