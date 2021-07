https://it.sputniknews.com/20210702/per-militari-russi-in-siria-i-caschi-bianchi-pianificano-attacco-chimico-ad-idlib-11987120.html

Per militari russi in Siria i "Caschi Bianchi" pianificano attacco chimico ad Idlib

Non è la prima volta che i militari russi in Siria forniscono informazioni sui piani dei ribelli e dei Caschi Bianchi attivi nel Paese, chiamati dal presidente... 02.07.2021, Sputnik Italia

I ribelli, insieme al gruppo dei "Caschi Bianchi", stanno preparando un "attacco chimico" nella provincia siriana di Idlib, ha riferito oggi Vadim Kulit, vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto.I ribelli islamisti accompagnati da rappresentanti dell'organizzazione pseudo-umanitaria dei Caschi Bianchi hanno consegnato circa 10 barili di sostanze tossiche su camion in un'area vicino al villaggio di Harim, ha detto l'ufficiale russo, citando informazioni ricevute dalla gente del posto.In precedenza Kulit ha rivelato che la Russia aveva ricevuto informazioni sui preparativi dei terroristi del gruppo Hayat Tahrir Al-Sham* per provocazioni nella zona di de-escalation di Idlib usando sostanze velenose. All'epoca, fonti hanno affermato che i terroristi hanno trasferito un'autocisterna di sostanze tossiche al villaggio di Atma, nella provincia di Idlib, con cui dovevano riempire le testate dei razzi.Il gruppo ha ottenuto ampia popolarità dopo essersi impegnato in Siria, dove da dieci anni si combatte una guerra civile. Mentre i Caschi Bianchi sono stati acclamati in Occidente, Damasco ha accusato il gruppo di propaganda ed estremismo.*Hayat Tahrir Al-Sham è un gruppo terroristico bandito in Russia e in molti altri Paesi

