Oms annuncia fase molto pericolosa della pandemia di Covid-19

Il funzionario ha notato che questo ceppo è già stato trovato in almeno 98 Paesi. Ghebreyesus ha sottolineato che questo tipo di virus è molto pericoloso e continua a mutare. Ha aggiunto che il sistema sanitario dovrebbe monitorare le nuove mutazioni del coronavirus e adattarsi costantemente. Ha rilevato l'importanza di effettuare test per il rilevamento del virus, la diagnosi precoce, l'isolamento dei contagiati e l'inizio rapido delle cure, inoltre ha sottolineato la necessità di osservare tutte le precauzioni: indossare le mascherine, mantenere il distanziamento sociale e ventilare i locali chiusi. Inoltre Ghebreyesus ha invitato la comunità mondiale a collaborare reciprocamente con i vaccini, ventilatori, medicinali e test e ad accelerare la campagna di vaccinazione. La variante indiana del coronavirus è stata identificata ad ottobre. Successivamente in essa sono state distinte tre sottospecie: B.1.617.1, B.1.617.2 ("Delta") e B.1.617.3. Si distinguono per diverse mutazioni nella proteina spike. Quella che preoccupa di più gli scienziati è la variante "Delta", dal momento che è due volte più contagiosa del virus originale, e continua a mutare. Recentemente è stato individuato il ceppo "Delta Plus".

