Olimpiadi, Sha'Carri Richardson sospesa in vista di Tokyo per uso di marijuana

La star dell'atletica, favorita a Tokyo nella gara dei 100 metri, si è scusata per le azioni che hanno portato alla sua sospensione dai Giochi. 02.07.2021, Sputnik Italia

La star dell'atletica Sha'Carri Richardson è stata sospesa dalla squadra olimpica degli Stati Uniti poiché positiva a un test antidroga. La Richardson, 21 anni, era la favorita per le Olimpiadi di Tokyo dopo aver vinto la gara dei 100 metri femminili il mese scorso ai trials americani con un tempo di 10,86 secondi.La velocista però è risultata positiva al THC, il principio attivo della marijuana. La Richardson aveva conquistato tutti, oltre che con la sua velocità, con i suoi accattivanti capelli arancioni, le unghie lunghe, i piercing al naso e i tatuaggi. Molto commovente la sua esultanza proprio ai trials, quando è corsa sugli spalti per abbracciare sua nonna, sfogandosi anche per il dolore dovuto ala morte della madre biologica una settimana prima delle gare. La Richardson sicuramente non competerà nei 100 metri a Tokyo ma c'è comunque la possibilità che partecipi ad altre gare.

