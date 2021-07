https://it.sputniknews.com/20210702/nuovissima-tesla-si-trasforma-in-una-palla-di-fuoco---foto-11987463.html

L'incidente è avvenuto pochi giorni dopo che l'auto, costata ben più di 100 mila dollari, è stata consegnata al suo nuovo proprietario. 02.07.2021

2021-07-02T22:38+0200

2021-07-02T22:38+0200

2021-07-02T22:38+0200

Un'automobile elettrica Tesla Model S Plaid nuova di zecca ha preso fuoco mentre il suo proprietario la stava guidando lungo una strada della Pennsylvania. Secondo Reuters, l'autista, identificato solo come un "imprenditore", si è trovato inizialmente nell'impossibilità di lasciare il veicolo durante l'incidente a causa di un guasto al sistema elettronico della porta del veicolo. Il suo avvocato, Mark Geragos, ha affermato che il suo cliente ha dovuto "usare la forza per aprirlo". L'auto ha continuato a muoversi per almeno altri 11 metri dopo aver preso fuoco prima di trasformarsi in una "palla di fuoco". L'incidente è avvenuto martedì, appena tre giorni dopo che il veicolo da 129.900 dollari era stato consegnato al suo proprietario. Reuters ha osservato che Tesla "non ha rilasciato un commento immediato" sul catastrofico fallimento della sua nuova automobile.

