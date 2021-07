https://it.sputniknews.com/20210702/nazionale-italiana-si-inginocchiera-questa-sera-salvini-non-si-combatte-razzismo-cosi---11978149.html

Nazionale italiana si inginocchierà questa sera. Salvini: non si combatte razzismo così

Nazionale italiana si inginocchierà questa sera. Salvini: non si combatte razzismo così

Questa sera alle ore 21 giocherà la nazionale italiana di calcio allo stadio di Monaco, in Germania, sfidando il Belgio di Lukaku ai quarti di finale degli Europei 2020. Tuttavia ad occupare lo spazio sportivo è la campagna Black Lives Matter, che vede alcune squadre europee schierate contro il razzismo inginocchiandosi per pochi secondi prima del fischio di avvio delle partite.Tuttavia la scelta della nazionale italiana ha suscitato molte polemiche, tanto da avere coinvolto anche il piano politico. Ora è il segretario della Lega, Matteo Salvini, ad intervenire sulla questione intervistato da Radio 24.Italia - GallesTutto nasce poco prima del fischio di inizio della partita Italia – Galles svoltasi a Roma, con gli ospiti che si inginocchiano e l’Italia presa alla sprovvista che vede inginocchiarsi solo pochi calciatori in campo.L’Assocalciatori ha fatto notare che molti dei calciatori sono loro iscritti e alcuni fanno parte del direttivo dell’associazione, e ha sottolineato le numerose campagne contro le discriminazioni che aveva appoggiato e organizzato nel corso degli anni. E ha anche ricordato che alcuni mesi fa aveva modificato lo Statuto interno facendo proprio il dettame della Costituzione italiana contro ogni forma di discriminazione, razziale, religiosa, sociale.

