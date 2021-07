https://it.sputniknews.com/20210702/nave-soccorso-ocean-viking-salva-44-migranti-nel-mediterraneo-tra-loro-donna-incinta-11977376.html

Nave soccorso Ocean Viking salva 44 migranti nel Mediterraneo: tra loro donna incinta

Ennesimo salvataggio in mare di imbarcazioni di fortuna che tentavano di attraversare il Mediterraneo sfidando le correnti marine. La Ocean Viking li... 02.07.2021

migranti

La nave soccorso in mare Ocean Viking ha salvato 44 persone presenti a bordo di 2 barche di legno ritrovate in difficoltà. Lo ha annunciato la organizzazione non governativa SOS Mediterranee proprietaria dell’imbarcazione.I due distinti salvataggi sono avvenuti “nella regione maltese di ricerca e soccorso” riporta la ong.Tutti i migranti sono ora a bordo della nave e al sicuro, ma denunciano che durante il primo soccorso “una motovedetta libica si è avvicinata alla barca e ha reso l’operazione complicata”.Tra i sopravvissuti ai naufragi ci sono 15 minori non accompagnati e 5 donne, di cui una è incinta.Tra i migranti due risultano essere disabili e sono stati presi in carico dalla squadra medica e da quella di supporto della Ocean Viking.La ong riporta le testimonianze raccontate dai sopravvissuti, secondo i quali sarebbero rimasti in mare alla deriva per 2 giorni prima di incontrare i loro soccorritori.Una delle immagini mostra un vecchio modello di carrozzina per disabili posta su una delle due imbarcazioni di legno.Gli sbarchi a LampedusaNegli ultimi giorni sono proseguiti senza sosta gli sbarchi autonomi presso l’Isola di Lampedusa, dove non sono mancate le tragedie con naufragi a poche miglia nautiche dalla costa lampedusana.Il sindaco ha chiesto un incontro urgente con il presidente del Consiglio Mario Draghi per affrontare la questione migratoria sull’isola, prima frontiera di approdo di decine di migliaia di migranti negli ultimi decenni.

