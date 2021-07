https://it.sputniknews.com/20210702/monopattini-le-nuove-regole-del-codice-della-strada-per-chi-li-usa-casco-e-sosta-selvaggia-11981783.html

Monopattini, le nuove regole del codice della strada per chi li usa: casco e sosta selvaggia

Monopattini, le nuove regole del codice della strada per chi li usa: casco e sosta selvaggia

Addio al monopattino selvaggio lasciato dove capita e dove gli pare meglio all'utilizzatore? Il Ministero delle Infrastrutture ne parla con i noleggiatori, poi... 02.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-02T23:02+0200

2021-07-02T23:02+0200

2021-07-02T23:02+0200

mobilità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/9629314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b8c110a5dd13a87241f491bd43a8699.jpg

Al momento il monopattino in città è diventato un vero e proprio mezzo di locomozione mini invasivo, e da ecologico mezzo di trasporto si è trasformato nell’incubo dei pedoni costretti a fare lo slalom tra quelli parcheggiati anche sulle strisce pedonali.Per ora il Ministero dei Trasporti ha attivato un tavolo di confronto con le società di noleggio per regolarizzare l’uso dei monopattini. Presenti al tavolo anche i rappresentanti dell’Associazione dei comuni italiani (Anci), i vertici del ministero, più le società di produzione.Regole per chi circola con monopattinoUna delle regole che potrebbe essere imposta agli utilizzatori del monopattino riguarda l’uso obbligatorio del casco, come già richiesto in alcune città italiane.Allo studio anche la previsione dell’uso di protezioni obbligatorie per braccia e gambe, che però si fa notare per la bicicletta non sono previste.Si pensa anche ad un controllo da remoto sui mezzi, in particolare quelli a noleggio e quindi su chi li guida.Ovviamente verranno introdotte delle sanzioni che potrebbero riguardare non solo gli utilizzatori, ma anche le ditte di noleggio che non rispettano le normative.Le aziende dal canto loro fanno notare che limiti di velocità troppo bassi possono essere rischiosi per l’utilizzatore, perché ne metterebbero a rischio l’equilibrio.La targa al monopattinoEbbene sì, per evitare la sosta selvaggia sui marciapiedi ed evitare di dover dotare i corpi di polizia locale e municipale di maratoneti, la targa al monopattino potrebbe essere introdotta.Per quanto riguarda la sosta selvaggia si ipotizza la creazione di aree di sosta dedicate e aree no parking. Le aree vietate al parcheggio saranno quelle di importanza archeologica e paesaggistica.Sì al monopattino, no allo slalom tra i monopattini quindi.

https://it.sputniknews.com/20210616/helbiz-annuncia-la-partnership-con-pininfarina-e-mt-distribution-per-monopattini-e-bike-e-scooter-11773878.html

nikita È di tutta evidenza che l'uso del monopattino in strada aperta al traffico veicolare, è puro suicidio. Non si vedono bene e non hanno luci serie e frecce. In pratica, un conto alla rovescia costante. La bici si nota molto di più, in mezzo al traffico. I monopattini però sono un incubo......e quando viaggiano sui marciapiedi, non li senti nemmeno arrivare. Pericolosi e basta. Una moda della finta mobilità sostenibile. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mobilità