Meteorite trovato in Italia è un raro esemplare che interroga gli scienziati

Apparentemente due pietre, invece sono due frammenti di quel che rimane di un meteorite disintegratosi in atmosfera sopra i cieli dell'Emilia Romagna l'1... 02.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-02T23:23+0200

L’1 gennaio 2020 la rete di sorveglianza dei cieli PRISMA ha reso possibile l’individuazione del territorio di caduta di quella che in seguito è stata denominata meteorite Cavezzo, in Emilia Romagna.Due i frammenti trovati dagli scienziati grazie alla triangolazione delle immagini e al calcolo della traiettoria.La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Meteoritics and Planetary Science, ed è stata condotta da un insieme di enti di ricerca italiani e del Regno Unito che hanno portato alla sorprendente conclusione.Giovanni Pratesi, docente di mineralogia e geologia planetaria, come riportato da Askanews, ha spiegato:Ora, mentre il frammento più grande è una comune condrite ordinaria, il secondo frammento presenta una conformazione interna completamente nuova rispetto a quanto fino ad oggi osservato.La ricerca è stata finanziata dalla Fondazione CRT – Cassa di risparmio di Torino.

