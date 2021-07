https://it.sputniknews.com/20210702/liran-definisce-terrorismo-di-stato-luccisione-di-soleimani-e-continua-a-chiedere-giustizia--11985669.html

L'Iran definisce "terrorismo di Stato" l'uccisione di Soleimani e continua a chiedere giustizia

L'Iran ha ribadito la sua richiesta di giustizia per il comandante Qasem Soleimani. L'ambasciatore iraniano presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra ha definito l'uccisione del generale come un atto di "terrorismo di stato". Definendo l'assassinio di Soleimani come "un atto brutale, arbitrario, ingiusto e illegale", il diplomatico ha criticato l'amministrazione Biden per la sua mancanza di azione in materia, affermando che la sua "incapacità di assumersi la responsabilità e di assicurare alla giustizia i responsabili dell'assassinio è esplicitamente chiara." Il diplomatico ha sottolineato che l'Iran e i suoi alleati regionali "non si fermeranno mai" nel loro tentativo di "assicurare alla giustizia i responsabili di quell'atroce crimine". I commenti di Baghaei Hamaneh giungono in occasione del primo anniversario di un report del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che ha stabilito che l'uccisione di Soleimani è stata un atto "illegale" e una violazione della Carta delle Nazioni Unite, conclusione respinta dagli Stati Uniti. Soleimani si era recato a Baghdad per colloqui con i funzionari sauditi nel tentativo di ridurre le tensioni tra Teheran e Riyadh. Gli Stati Uniti lo avevano accusato di coinvolgimento in attacchi missilistici alle basi statunitensi in Iraq nel dicembre 2019. Successive indagini dei media hanno scoperto che Daesh o qualche altra forza ignota era probabilmente responsabile di questi attacchi e che la milizia sciita indicata dagli Stati Uniti come coinvolta nell'attacco non operava nella zona a prevalenza curda. L'Iran ha risposto all'assassinio lanciando oltre una dozzina di missili balistici contro obiettivi all'interno dell'Iraq dove erano di stanza truppe statunitensi, fornendo però ai loro partner iracheni diversi minuti di preavviso per prepararsi agli attacchi in arrivo. I missili hanno causato ingenti danni alle strutture, ma non vittime tra le forze statunitensi, sebbene 110 militari americani abbiano subito lesioni cerebrali traumatiche. Prima della sua morte, Soleimani comandava la forza extraterritoriale Quds delle Guardie rivoluzionarie, svolgendo operazioni contro i militanti talebani** in Afghanistan, combattendo Daesh e al-Qaeda** in Siria e Iraq e fornendo supporto consultivo alle forze di Hezbollah contro l'esercito israeliano durante la guerra del Libano del 2006. *aka ISIS, un gruppo terroristico fuorilegge in Russia e in molti altri Paesi. **gruppi terroristici fuorilegge in Russia e in molti altri Paesi.

