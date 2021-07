https://it.sputniknews.com/20210702/lincidente-nucleare-di-fukushima-innesca-lemergere-di-nuove-specie-di-cinghiali-radioattivi-11984752.html

L'incidente nucleare di Fukushima innesca l'emergere di nuove specie di cinghiali 'radioattivi'

Secondo la ricerca, i maiali da allevamento sono stati lasciati alla mercé dei cinghiali, creando una nuova creatura ibrida che si aggira nella zona... 02.07.2021, Sputnik Italia

Un gruppo di scienziati ha trovato prove che ibridi di cinghiali e maiali domestici esistono in aree radioattive vicino alle città giapponesi evacuate nell'area di Fukushima. Lo rivela un nuovo studio pubblicato dalla rivista della Royal Society. Lo studio si è concentrato sui cinghiali nell'area evacuata di Fukushima perché stanno vivendo un'improvvisa crescita della popolazione, stimata nell'aumento da 49 mila a 62 mila specie dal 2014 al 2018. Il disastro di Fukushima ha costretto le comunità agricole ad abbandonare l'area, con conseguente abbandono del bestiame domestico. Inoltre la riduzione dei "disturbi antropici dovuti alle evacuazioni umane" nei circa 300 km quadrati di terreni urbani e agricoli ha anche causato l'aumento della popolazione e l'ibridazione intraspecie. Ricercatori in Ucraina hanno scoperto che il disastro nucleare di Chernobyl nel 1986 ha creato un rifugio per la fauna selvatica nell'area circostante, con linci, bisonti, cervi e altri animali che vedono crescere la loro popolazione grazie alla zona vietata agli umani per tre decenni.

