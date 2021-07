https://it.sputniknews.com/20210702/laura-boldrini-racconta-il-suo-tumore-e-la-battaglia-contro-la-malattia-11975475.html

Laura Boldrini racconta il suo tumore e la battaglia contro la malattia

L’ex presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, si racconta e racconta le vicende dolorose che l’hanno accompagnata negli ultimi tempi.Colpita da un tumore osseo, la deputata del Pd narra dello sconcerto e dello smarrimento provati quando ha scoperto il tumore al femore.Deve dire grazie ad una amica che l’ha convinta a fare una visita ortopedica, perché lei quel dolore lo aveva associato ad una sciatalgia, una infiammazione del nervo sciatico. Ed invece la risonanza magnetica ha rivelato tutt’altro problema e ben più grave.Poi sono arrivate le cure e infine l’operazione per asportare il tumore. L’onorevole Boldrini racconta di avere avuto paura in quei momenti, di aver visto scorrere davanti a sé tutti gli affetti più cari prima di entrare in sala operatoria:Oggi la parlamentare è tornata in aula tra gli applausi dei colleghi senza distinzione di partito, ma lei ci ha tenuto a precisare che anche durante i mesi di malattia ha continuato a lavorare, perché è importante “non tirarsi fuori dalla vita”.Il messaggio alle donneE infine un messaggio alle donne, che in realtà potrebbe essere esteso anche agli uomini:“Non fare sempre il ‘carro armato’ e di dare retta a questa carcassa che è il nostro corpo”.

