La Carta dei sovranisti europei: "No al Superstato Ue e stop immigrazione con sostegno a famiglie"

La Carta dei sovranisti europei: "No al Superstato Ue e stop immigrazione con sostegno a famiglie"

Il documento è stato firmato dalla maggior parte dei partiti di destra in Europa, dalla Lega a Fidesz, fino al Rn di Marine Le Pen, e chiede una riforma delle istituzioni europee che tenga conto della sovranità e delle tradizioni degli Stati membri.

No al “Superstato europeo”, sì all’Europa delle nazioni. È la tesi che unisce la maggioranza dei partiti di destra europei, dalla Lega di Matteo Salvini a Fidesz di Viktor Orbán, dal Rassemblement National di Marine Le Pen a Fratelli d’Italia, passando per l’Fpoe austriaco, Vlaams Belang, il Pis polacco e gli spagnoli di VoX. Queste sono solo alcune delle forze “sovraniste” che hanno sottoscritto la Carta dei Valori. Un’Europa che deve recuperare la propria “eredità giudaico-cristiana”, che deve puntare sul sostegno alla “famiglia” per contrastare “l’immigrazione di massa” e investire sulla difesa della “sovranità”, della “cultura”, della “storia” e delle “tradizioni” delle nazioni. La Carta sovranista contro "l'oligarchia europea"Oggi, accusano, “invece di proteggere l'Europa e il suo patrimonio, invece di permettere il libero sviluppo delle nazioni europee, sta diventando essa stessa una fonte di problemi, preoccupazioni e incertezza”. La destra europea punta il dito contro quelle “forze radicali” che vogliono creare un “Superstato” dalle ceneri della cultura, della tradizione e dei principi del Vecchio Continente. Si tratta, attaccano ancora i partiti nella Carta, di una “manifestazione della pericolosa e invasiva ingegneria sociale del passato, che deve indurre ad una legittima resistenza”. Al contrario, si legge ancora nel documento, “la cooperazione delle nazioni europee dovrebbe essere basata sulle tradizioni, il rispetto della cultura e della storia degli stati europei, sul rispetto dell'eredità giudaico-cristiana dell'Europa e sui valori comuni che uniscono le nostre nazioni, e non puntando alla loro distruzione”.Un dibattito che, spiegano le stesse fonti, “parte con un esito preconfezionato”. Gli impegni politici nazionali dei diversi partiti hanno poi ritardato la diffusione della Carta. La Lega rilancia l'idea del gruppo unico in EuropaIl leader della Lega, Matteo Salvini, sui social, coglie però l’occasione anche per rilanciare l’idea del gruppo unico europeo delle forze di centrodestra. “Il documento, sottoscritto da partiti che fanno parte di tre gruppi politici diversi nel Parlamento Ue, - scrive su Facebook - è un altro passo per costruire un’alleanza solida, allargata e alternativa alla sinistra illiberale delle tasse, dell’immigrazione selvaggia”."È importante - aggiunge - mettere nero su bianco una collaborazione che già di fatto esiste tra tutti questi partiti, dialoghiamo spesso in Parlamento, nei lavori delle commissioni e prima di ogni sessione plenaria". "Momenti di confronto che specialmente adesso, uscendo dall’emergenza Covid, - auspica il leghista - dovranno aumentare ed essere occasione di crescita per tutti noi"."Si tratta - va avanti - di un servizio che rendiamo ai cittadini, che prescinde dal successo e dal valore del gruppo ID e del gruppo dei Conservatori, ma che vuole prendere l’esperienza di queste due aggregazioni e unirle, insieme ovviamente a Fidesz, oggi nei Non Iscritti, e a chi nel Ppe è contrario a questa svolta a sinistra del Partito Popolare, che oggi non segue più i suoi valori fondanti". L'obiettivo, quindi, assicura, è quello di costruire "un gruppo di centrodestra forte, unito, determinante, che sappia rispettare le peculiarità delle proprie componenti, mettendo in comune temi importanti che riguardano il futuro dei cittadini europei".Fratelli d'Italia: "Collaboriamo, ma manteniamo la nostra identità"Fratelli d’Italia, invece, che con Giorgia Meloni presiede il gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) e che già in passato ha espresso perplessità sull’idea di un unico soggetto politico che vada da Fidesz al Rassemblement National, preferisce parlare di “terreni di incontro e collaborazione” da ricercare “mantenendo ben salde la propria identità e la propria collocazione”.“Come da tempo va ripetendo la nostra leader, - sottolineano gli esponenti di FdI - non esiste un solo modo di essere europeisti, perché l’idea di Europa confederale, di Europa delle Patrie, ha avuto, ha e dovrà avere piena cittadinanza nel dibattito sul futuro dell’Ue”. Tra le proposte del “manifesto sovranista” europeo c’è un piano di politiche per la famiglia per fronteggiare la crisi demografica e le sfide poste dalla “immigrazione di massa”, ma anche la definizione di “un insieme di competenze inviolabili degli Stati membri dell'Unione europea, e un meccanismo appropriato per la loro protezione, con la partecipazione delle corti costituzionali nazionali o di organismi equivalenti”. L'affondo del Pd: "Salvini dica da che parte sta"A criticare la mossa di Salvini e della Meloni è il Pd con il segretario Dem, Enrico Letta, che via Twitter commenta: "L'Alleanza in Europa dei sovranisti di Salvini e Meloni ha due primi ministri, Orban e Morawiecki. Sono gli unici due che l’anno scorso han messo il veto al Next Generation Eu e al Recovery Plan che salva l'Europa. Solo la determinazione degli altri 25 li ha poi battuti".E ancora: "Non si può stare allo stesso tempo con l’europeismo e con Orban". "Non si può essere - incalza Letta - sostenitori insieme di Draghi e Orban". "Avviso per la Lega: non si può firmare in Europa un manifesto contro gli italiani e poi stare in maggioranza governo Draghi", è il messaggio rivolto al leader leghista dalla deputata del Pd. A bollare i leader di Lega e FdI come "estremisti" è invece l'eurodeputato di Italia Viva, Sandro Gozi.

