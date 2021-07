https://it.sputniknews.com/20210702/kim-jong-un-vuole-rafforzare-le-relazioni-strategiche-con-la-cina-11971044.html

Kim Jong-Un vuole rafforzare le relazioni strategiche con la Cina

Giungono a Pechino gli auguri di Kim Jong-Un e di tutta la Corea del Nord per i 100 anni del Partito comunista cinese. A Pechino arriva anche un fascio di... 02.07.2021, Sputnik Italia

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ieri ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente cinese Xi Jinping in occasione del 100° anniversario del Partito Comunista Cinese (PCC), in cui ha espresso la sua intenzione di rafforzare le relazioni strategiche tra i due paesi, lo riferisce l’agenzia KCNA.Nel messaggio il leader nordcoreano ha espresso a nome del suo Paese e del suo popolo un “caldo saluto fraterno” a Xi, e ai membri del PCC e ai cittadini cinesi.Ha valutato positiviamente gli sforzi di Pechino nella costruzione del socialismo, nell'eliminazione della povertà, nell'affrontare con successo la crisi sanitaria e nel creare una forte immagine internazionale del Paese. Kim ha inoltre sottolineato che la Corea del Nord sostiene la Cina nell'”accelerare la costruzione socialista, proteggere la sovranità e l'integrità territoriale del Paese e preservare la pace globale”.Kim ha anche inviato a Xi un cesto di fiori, che l'ambasciatore nordcoreano in Cina ha consegnato al capo del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del PCC.

corea del nord

