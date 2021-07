https://it.sputniknews.com/20210702/johnsonjohnson-annuncia-efficacia-del-suo-vaccino-monodose-contro-variante-delta-11984497.html

Johnson&Johnson annuncia efficacia del suo vaccino monodose contro variante Delta

Johnson&Johnson annuncia efficacia del suo vaccino monodose contro variante Delta

Johnson&Johnson ha sostenuto che il suo vaccino monodose contro il coronavirus ha dimostrato una solida protezione contro il ceppo delta, noto anche come... 02.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-02T19:02+0200

2021-07-02T19:02+0200

2021-07-02T19:02+0200

coronavirus nel mondo

vaccino

società

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/10244181_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3620297f68b9c367d7f3fa13bdafe149.jpg

Secondo l'azienda, la durata della risposta immunitaria del suo vaccino è di almeno otto mesi.La variante Delta del coronavirus è un ceppo che preoccupa gli scienziati per la maggior contagiosità e la possibile riduzione di efficacia dei vaccini in una fase dove il numero complessivo di persone immunizzate contro il Covid non garantisce la tanto auspicata immunità di gregge. Per l'Ema le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono sufficientemente protette dal Covid.

https://it.sputniknews.com/20210702/sileri-guarda-allorizzonte-e-non-scorge-lockdown-e-zone-rosse-11982502.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, vaccino, società