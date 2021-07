https://it.sputniknews.com/20210702/immortalato-in-un-video-lattacco-di-uno-squalo-bianco-ad-un-parapendista-nel-mar-rosso-11982659.html

Immortalato in un video l'attacco di uno squalo bianco ad un parapendista nel Mar Rosso

Immortalato in un video l'attacco di uno squalo bianco ad un parapendista nel Mar Rosso

Un terrificante attacco di uno squalo è avvenuto il 25 giugno al largo della costa della Giordania, nel Mar Rosso: l'episodio è stato ripreso in video. 02.07.2021, Sputnik Italia

Nelle immagini riprese dalla barca che stava trainando i due parapendisti si vede come uno squalo salta fuori dall'acqua azzannando uno dei due per una gamba per trascinarlo in acqua. I turisti sono riusciti ad alzarsi in volo, ma hanno riportato diverse gravi ferite. Un 37enne ha perso parte della gamba, ha riportato lesioni ai legamenti e ai muscoli e molte delle sue ossa sono rimaste fratturate. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale militare Prince Hashem nella città di Aqaba, dove è stato operato. Attualmente si trova in condizioni stabili.

