Esercitazioni di tiro con l'artiglieria per la Flotta russa del Mar Nero - Video

Gli equipaggi delle grandi navi da sbarco "Orsk" e "Saratov" della flotta del Mar Nero hanno condotto esercitazioni di tiro con l'artiglieria in mare... 02.07.2021, Sputnik Italia

Le navi hanno messo a punto le manovre per la copertura di un assalto anfibio su un galleggiante, sparando da unità di artiglieria contro bersagli aerei e navali, incluse mine marine galleggianti. Durante le esercitazioni, l'area dove sono avvenute le manovre è stata chiusa alla navigazione civile. Lunedì sono iniziate le imponenti esercitazioni della Nato "Sea Breeze" nella parte nord-occidentale del Mar Nero, in cui prendono parte 5mila soldati, 40 aerei e 32 navi provenienti da 32 Paesi, tra cui Ucraina, Stati Uniti e altri membri dell'Alleanza Atlantica. Come notato dal Ministero della Difesa russo, le forze e i mezzi della flotta del Mar Nero "implementano una serie di misure per controllare le azioni delle navi" che prendono parte alle esercitazioni.

Don Camillo Azz .. "esercitazioni di tiro" con un cannoncino binato della seconda guerra mondiale 😁😁😁 7

Россия щедрая душа Grandi fate dimostrazioni con le armi della stessa categoria a quelle della nato 🤭, quelle più moderne non ha senso tirarle fuori almeno per 25/30 anni, tanto usa/ue sono indietro anni luce, sono forti solo nei film, fra l'atro film fatti sempre da loro😉🤣🤣 7

