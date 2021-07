https://it.sputniknews.com/20210702/de-luca-su-salvini-dio-lo-benedica-11982959.html

De Luca su Salvini: "Dio lo benedica"

Scambio di reciproco affetto tra Vincenzo De Luca e Matteo Salvini, a distanza ma molto sentito da entrambi i politici. 02.07.2021, Sputnik Italia

vincenzo de luca

matteo salvini

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo monologo del venerdì saluta a suo modo la presenza nella regione del senatore Matteo Salvini.Ma non basta, perché di Salvini, che De Luca ama alla follia, ha anche dichiarato:La riflessione sui politici analfabetiIl climax, il discorso di De Luca su Matteo Salvini, lo raggiunge quando riflette sulla nuova classe politica italiana, che passa la giornata “solo a fare tweet, interviste, comparsate, televisioni”.L’appello al vaccinoDe Luca ha anche chiesto ai cittadini campani di non dare troppo retta alle parole di quello venuto da Milano e di vaccinarsi come unica strada per riaprire tutto e per sempre e “per tornare alla vita sociale in condizioni umane”.Cosa ha detto Salvini?Il leader della Lega, Matteo Salvini, ieri, parlando di De Luca, lo ha definito "un uomo pericoloso".Salvini ha sottolineato che la guardia non va abbassata, ma che non si può vivere in uno stato di costante paura della vita.E per quanto riguarda la variante Delta, Salvini ha sostenuto che “non comporta né più morti né più ricoveri in ospedale”.

vincenzo de luca, matteo salvini