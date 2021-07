https://it.sputniknews.com/20210702/danimarca-vuole-vaccinare-ragazzini-il-prima-possibile-ma-pediatri-restano-scettici-11983170.html

Danimarca vuole vaccinare ragazzini "il prima possibile", ma pediatri restano scettici

Danimarca vuole vaccinare ragazzini "il prima possibile", ma pediatri restano scettici

Secondo il nuovo calendario vaccinale, i minori di età compresa tra 12 e 15 anni saranno invitati a farsi somministrare il siero anti-Covid a partire da metà luglio.Ciò avviene appena due settimane dopo che l'authority sanitaria danese ha raccomandato di vaccinare i ragazzi e ragazze di questa fascia di età. Il processo è stato certamente accelerato dalla diffusione della nuova e più contagiosa variante Delta del coronavirus. L'idea alla base del processo di vaccinazione più veloce è quella di vaccinare il maggior numero possibile di fasce d'età prima che la variante Delta diventi inevitabilmente il ceppo principale. Altre ragioni riguardano il fatto che le famiglie danesi con bambini pianificano le vacanze estive, e poi si vuole rafforzare l'immunità di gregge.Il professore di microbiologia clinica presso l'Università della Danimarca meridionale, Hans Jørn Kolmos, ha già espresso preoccupazioni sulla vaccinazione dei minorenni.Secondo Jan Pravsgaard Christensen, professore di immunologia dell'Università di Copenaghen, questo è il momento giusto per prepararsi alla possibile diffusione dell'infezione nelle scuole.Tuttavia, la campagna di vaccinazione per i bambini sani è stata accolta con scetticismo dal presidente dell'Associazione dei pediatri danesi.Invece, Klaus Birkelund Johansen ha sostenuto che la Danimarca dovrebbe, come molti altri paesi europei, vaccinare solo i bambini nei gruppi a rischio.“La domanda è se sia necessario vaccinare i bambini per ottenere il livello di immunità necessario. Semplicemente non otteniamo quella risposta se lo facciamo mentre l'infezione è bassa nella società come è ora ", ha concluso.La Danimarca è riuscita finora a vaccinare completamente il 33,8 per cento della sua popolazione di 5,8 milioni di persone.

