https://it.sputniknews.com/20210702/covid-19-russia-5561360-contagi-23218-136565-decessi-679-5035518-guarigioni-18197-11977602.html

Covid-19 Russia: 5.561.360 contagi (+23.218), 136.565 decessi (+679), 5.035.518 guarigioni (+18.197)

Covid-19 Russia: 5.561.360 contagi (+23.218), 136.565 decessi (+679), 5.035.518 guarigioni (+18.197)

La Federazione Russa ha registrato 23.218 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore riporta il Response Center che ha fornito le statistiche. 02.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-02T11:53+0200

2021-07-02T11:53+0200

2021-07-02T11:55+0200

coronavirus

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/11779834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e7eb69a4f28350ed8c89c09506c6d16.jpg

La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 23.218 casi di Covid-19, un dato in calo rispetto ai 23.543 casi del giorno precedente, portando quindi il totale a 5.561.360, ha riferito venerdì 2 luglio il centro di risposta federale all’emergenza epidemiologica.“Nell'ultimo giorno, 23.218 casi di Covid-19 sono stati confermati in 85 regioni russe, inclusi 3.066 casi (13,2%) in assenza di sintomi clinici”, si apprende dalla nota, che sottolinea come il tasso del contagio è sceso allo 0,42%.La metropoli di Mosca ha confermato 6.893 contagi giornalieri, in calo rispetto ai 7.597 del giorno precedente. La capitale russa è seguita dalla regione di Mosca con 2.488 casi, in calo rispetto ai 2.663 di giovedì, mentre San Pietroburgo ha rilevato 1.671 casi, in aumento rispetto ai 1.612 del giorno precedente.Il centro di risposta ha riportato un nuovo record nel numero di decessi legati al coronavirus salito a 679, in aumento rispetto ai 672 decessi rilevati giovedì 1 luglio, che portano il bilancio delle vittime del Paese a 136.565.Da segnalare anche che nelle ultime 24 ore 18.197 pazienti Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali di tutto il Paese, rispetto ai 16.928 del giorno precedente, portando il totale dei guariti a 5.035.518.

https://it.sputniknews.com/20210701/covid-19-russia-5538142-contagi-23543-135886-decessi-672-5017321-guarigioni-16928-11961824.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, russia