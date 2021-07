https://it.sputniknews.com/20210702/corea-del-sud-governo-sviluppa-ia-per-prevenire-tentativi-di-suicidio-dai-ponti-11984091.html

Corea del Sud, governo sviluppa IA per prevenire tentativi di suicidio dai ponti

Corea del Sud, governo sviluppa IA per prevenire tentativi di suicidio dai ponti

I ricercatori sudcoreani e i servizi di emergenza stanno lavorando per utilizzare l'intelligenza artificiale per rilevare e prevenire i tentativi di suicidio. 02.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-02T19:27+0200

2021-07-02T19:27+0200

2021-07-02T19:27+0200

corea del sud

intelligenza artificiale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/516/06/5160612_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6cfd9b07a3f3fa406ff606a5acc7a133.jpg

Il sistema di intelligenza artificiale che stanno sviluppando ha appreso modelli di comportamento analizzando i dati provenienti da telecamere, sensori e i registri di spedizione dei servizi di soccorso dall'aprile 2020. Lo ha affermato mercoledì il Seoul Institute of Technology citato da Reuters. Il ricercatore principale del progetto, Kim Jun-chul, spiega che, sulla base delle informazioni provenienti da ore di filmati CCTV e valutando dettagli come l'esitazione della persona, l'IA può prevedere una situazione pericolosa e allertare immediatamente le squadre di soccorso.La Corea del Sud nel 2019 ha avuto il più alto tasso di suicidi tra i Paesi OCSE: 13.700.Ogni anno in media quasi 500 tentativi di suicidio sono segnalati sui 27 ponti sul fiume Han, lungo quasi 500 km.

corea del sud

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corea del sud, intelligenza artificiale