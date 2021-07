https://it.sputniknews.com/20210702/caldo-record-e-incendi-in-canada-distrutto-centro-abitato-dalle-fiamme-11979328.html

Caldo record e incendi, in Canada distrutto centro abitato dalle fiamme

Caldo record e incendi, in Canada distrutto centro abitato dalle fiamme

Diversi incendi, che stanno devastando la provincia canadese della Columbia Britannica da diversi giorni per le temperature anormalmente elevate, hanno... 02.07.2021, Sputnik Italia

Un'ondata di caldo attanaglia la Columbia Britannica da diversi giorni consecutivi. Ha causato incendi che hanno danneggiato le infrastrutture locali e costretto all'evacuazione degli abitanti del posto dopo che nel Paese è stata fissata martedì la temperatura record di 49,6 °C.Lytton, ha osservato, è stata distrutto sia dagli incendi che da un rogo all'interno della città, su cui si sta attualmente indagando.Secondo Farnworth, circa 1.000 residenti sono stati evacuati. Il servizio antincendio provinciale ha riferito che i roghi che hanno devastato Lytton son "fuori controllo" e si estendono per 6.400 ettari. Gli incendi continuano a diffondersi per le condizioni climatiche, caratterizzate da afa e vento secco e caldo. I servizi di soccorso continuano a evacuare la gente e a lottare per spegnere gli incendi.

