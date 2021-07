https://it.sputniknews.com/20210702/brasile-bolsonaro-sara-indagato-per-corruzione-in-merito-allacquisto-di-vaccini-11985403.html

Brasile, Bolsonaro sarà indagato per corruzione in merito all'acquisto di vaccini

Brasile, Bolsonaro sarà indagato per corruzione in merito all'acquisto di vaccini

All'inizio di questa settimana i legislatori dell'opposizione in Brasile hanno lanciato una nuova campagna per l'impeachment del presidente Jair Bolsonaro, su... 02.07.2021, Sputnik Italia

L'ufficio del procuratore generale del Brasile ha annunciato il 2 luglio di star indagando sulle voci secondo cui il presidente brasiliano Jair Bolsonaro non avrebbe denunciato la corruzione legata all'acquisto di un vaccino contro il COVID-19. Anche i pubblici ministeri federali brasiliani hanno aperto un'indagine sull'accordo, chiamando in causa prezzi relativamente alti, colloqui sospettosamente rapidi e approvazioni normative in sospeso. Bolsonaro è anche indagato da una commissione del Senato che cerca di far luce sulla gestione della pandemia da parte del governo. Nel frattempo il numero di casi confermati di COVID-19 in Brasile è aumentato di 65.163 nelle ultime 24 ore, portando il numero totale a 18.622.304. Il Paese sudamericano è il secondo per numero di morti al mondo dietro gli Stati Uniti con oltre 604.000 vittime e il terzo per numero di casi confermati dopo gli stessi Stati Uniti e India. Bolsonaro è stato pesantemente criticato per la sua gestione della pandemia, inclusa la mancanza di una risposta nazionale coordinata.

Irina Derefko Vai Lula!! E' di nuovo il tuo turno!! 0

