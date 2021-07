Barack Obama su moglie Michelle: è il "capofamiglia"

https://it.sputniknews.com/20210702/barack-obama-su-moglie-michelle-e-il-capofamiglia-11980496.html

Barack e Michelle Obama si sono sposati nel 1992 e hanno due figlie: Malia, 22 anni, e Sasha, 20. Nelle vesti di first lady durante i due mandati alla Casa... 02.07.2021, Sputnik Italia

L'ex presidente americano Barack Obama ha rivelato qualcosa della sua famiglia, dichiarando che sua moglie Michelle è di fatto la padrona di casa. Parlando con Dax Shepard e Monica Padman sul loro podcast "Armchair Expert", Obama ha parlato della sua vita familiare, dicendo scherzosamente che Michelle "incute paura" alle loro figlie. Obama ha continuato dicendo che, dal momento che è "innocuo", a tavola diventa oggetto di scherno da parte di Michelle e delle loro due figlie, Sasha e Malia. "Dicono: 'che idiota.' Questa è fondamentalmente l'atmosfera in casa mia", ha ammesso Obama. "Non sei mai un profeta in patria." Barack e Michelle Obama si sono conosciuti nel 1989, sposandosi tre anni dopo, nel 1992. Hanno avuto due figlie. L'ex presidente, alla Casa Bianca per due mandati, tra le altre cose è noto per la sua grande ammirazione nei confronti della moglie, con molti dei momenti affettuosi della coppia che hanno rubato il cuore delle persone. Nel 2020, Obama ha pubblicato il suo libro di memorie "A Promised Land", riflettendo in particolare sul suo matrimonio con Michelle, a cui ha dedicato molte parole affettuose.

