Astrofisica italiana scopre una stella da doppio record

Si tratta di una nana bianca con un doppio primato: è la più piccola e nello stesso la più densa mai osservata. La sua scopertasi deve all'astrofisica teorica... 02.07.2021, Sputnik Italia

astronomia

Scoperta una nana bianca che ha il doppio primato di essere la più piccola e nello stesso la più densa mai osservata: da una parte presenta un diametro di soli 4.300 chilometri, poco più grande di quello della Luna; dall'altra una massa superiore a quella del Sole. La sua scoperta si deve all'astrofisica teorica italiana Ilaria Caiazzo, che ha studiato in Italia e che oggi lavora negli Stati Uniti, presso il California Institute of Technology (Caltech).Le nane bianche sono stelle sull'orlo del collasso, ciò che resta di corpi celesti che un tempo avevano una massa fino a otto volte più grande di quella Sole. La scoperta di ZTF J1901+1458 dovrebbe darci un grande aiuto a capire che cosa succede in una stella quando attraversa appunto questo stadio finale.

